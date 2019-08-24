Traffico Roma del 24-08-2019 ore 18:30
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RIAPERTA VIA TUSCOLANA CHIUSA PRECEDENTEMENTE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA
DI VIA DEI LENTULI, ORA SUL POSTO SI TRANSITA REGOLARMENTE.
AL TUFELLO, A CAUSA DI UNA PERDITA DI GAS RESTA CHIUSA VIA DELLE ISOLE
CURZOLANE DA VIA MONTE ROCCHETTA IN DIREZIONE DI VIA DELLE VIGNE NUOVE.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO;
TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO , LA LINEA A DELLA METROPOLITANA
RESTERÀ INTERROTTA FINO A DOMANI DOMENICA 25 AGOSTO PER LAVORI TRA TERMINI
E BATTISITNI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO
TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma