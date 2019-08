Traffico Roma del 24-08-2019 ore 19:30

SULLA A1 ROMA FIRENZE IL TRAFFICO è BLOCCATO PER UIN INCIDENTE TRA PONZANO

ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA.

NELL’INCIDENTE è RIMASTO COINVOLTO UN FURGONE, CHE DOPO ESSERSI RIBALTATO

HA PRESO FUOCO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA PILEGGI AL KM 524.

AL MOMENTO SI REGISTRANO 6 KM DI CODA VERSO ROMA E 4 IN DIREZIONE FIRENZE

PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SULLA VIA SALRIA IN PROSSIMITA DI VIA

DELLA MARCIGLIANA

AL TUFELLO, PER UNA FUGA DI GAS, CHIUSA VIA ISOLE DELLE CURZOLANE IN

PROSSIMITA DI VIA MONTE ROCCHETTA VERSO VIA DELLE VIGNE NUOVE:

SUL POSTO È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

DEVIATA LA LINEA BUS 90

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO 800 18 34 34

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma