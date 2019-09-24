Traffico Roma del 24-09-2019 ore 07:30
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DA VIA TIBURTINA A VIA ARDEATINA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA PRENESTINA ALLA
TIBURTINA.
CODE PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA IN DIREZIONE
ROMA DA VIA ENZO FERRARI A VIA DI CIAMPINO, CI TROVIAMO IN PROSSIMITÀ DEL
RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA DEI LAGHI PER IMMETTERSI
SULLA VIA APPIA NUOVA.
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ:
CODE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI,
SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’UEBE SEMPRE IN
DIREZIONE CENTRO
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO
ANULARE ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.
CODE SULLA VIA PONTINA DA VIA DI TRIGORIA A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE
ROMA.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma