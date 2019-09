Traffico Roma del 24-09-2019 ore 08:00

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA

TIBURINA ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA

DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ARDEATINA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DA BOCCEA A VIA DEL PESACCCIO,

DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.



TRAFFICO INTENSO CON CODE SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN ENTRATA IN ROMA:

SULLA VIA AURELIA: DA VIA PIO SPEZI E PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA

SALLE

SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI, SULLA

VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE,

SULLA VIA APPIA NUOVA DALLA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO ANULARE, SEMPRE IN

DIREZIONE CENTRO.



RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO

ANULARE ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.



IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE SULLA VIA PONTINA DA VIA MONTE D’ORO A

CASTEL DI DECIMA E SULLA VIA LAURENTINA DA VIA DI TRIGORIA AL RACCORDO

ANULARE

———————–

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma