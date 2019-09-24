Traffico Roma del 24-09-2019 ore 08:00
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA
TIBURINA ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA
DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ARDEATINA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DA BOCCEA A VIA DEL PESACCCIO,
DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.
TRAFFICO INTENSO CON CODE SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN ENTRATA IN ROMA:
SULLA VIA AURELIA: DA VIA PIO SPEZI E PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA
SALLE
SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI, SULLA
VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE,
SULLA VIA APPIA NUOVA DALLA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO ANULARE, SEMPRE IN
DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO
ANULARE ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE SULLA VIA PONTINA DA VIA MONTE D’ORO A
CASTEL DI DECIMA E SULLA VIA LAURENTINA DA VIA DI TRIGORIA AL RACCORDO
ANULARE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma