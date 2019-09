Traffico Roma del 24-09-2019 ore 08:30

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA

DIRAMAZIONE ROMA NORD AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO, PROSEGUENDO ALTRI

INCOLONNAMENTI ANCHE PER UN INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

ALL’ARDEATINA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA AURELIA ALLA VIA DEL

MARE E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.

TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE IN VIA VIA DI CASAL SELCE ALL’ALTEZZA

DI VIA AURELIA

INCIDENTE ANCHE SU VIALE PARIOLI: POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ ALTEZZA DI

VIALE DELLA MOSCHEA.

A SUD DI ROMA RALLENTAMENTI SU VIA ERMANNO WOLF FERRARI AL BIVIO CON VIA

CRISTOFORO COLOMBO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.



TRAFFICO INTENSO CON CODE IN ENTRATA IN CITTà:

SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI E PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA

SALLE

SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI, SULLA

VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE,

RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO

ANULARE ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.



CODE SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO AL RACCORDO ANULARE.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma