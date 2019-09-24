Traffico Roma del 24-09-2019 ore 09:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA
BIS ALLA SALARIA E, PROSEGUENDO, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD
ALLA VIA APPIA.
LUNFO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA VIA AURELIA ALLA
VIA DEL MARE E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA.
CODE PER TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI
GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI : A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN
INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA GIOVANNA ELISABETTA
UN ALTRO INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA RALLENTA IL TRAFFICO
ALL’ALTEZZA DEL RACCCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO
A MONTEVERDE PER INCIDENTE DISAGI SU VIALE DEI QUATTRO VENTI ALL’ALTEZZA DI
VIA RAFFAELLO GIOVAGNOLI
SU VIA DELLA MAGLIANA NUOVA RALLENTAMENTI TRA VIA MIGLIOLI E VIA RICCARDO
LOMBARDI IN DIREZIONE VIADOTTO DELLA MAGLIANA: ANCHE IN QUESTO CASO SI
TRATTA DI UN INCIDENTE.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ANULARE ALLA
TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.
INCOLONNAMENTI ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST DAL BIVIO PER LA A24 ROMA
TERAMO A VIA SALARIA E, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI FINO A CORSO DI FRANCIA
IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO;
CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI A VIALE
CASTRENSE.
A TRASTEVERE, TRA LE 10 E LE 14 DOPPIA MANIFESTAZIONE A LARGO BERNARDINO DA
FELTRE, DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
ALL’EUR MANFESTAZIONE CON SIT IN DALLE 10,30 ALLE 12, DAVANTI ALLA SEDE
INPS DI VIA CIRO IL GRANDE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma