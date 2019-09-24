Traffico Roma del 24-09-2019 ore 10:00
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA
BIS ALLA SALARIA E DALLA PRENESTINA ALLA VIA APPIA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DELLA ROMA
FIUMICINO E DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA TIBURTINA.
CODE PER TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI
GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI: A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN
INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA GIOVANNA ELISABETTA
A MONTEVERDE PER INCIDENTE DISAGI SU VIALE DEI QUATTRO VENTI ALL’ALTEZZA DI
VIA RAFFAELLO GIOVAGNOLI
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ANULARE ALLA
TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL
RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTÀ.
INCOLONNAMENTI ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST DAL BIVIO PER LA A24 ROMA
TERAMO A VIA SALARIA.
CODE SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE
CENTRO.
IN PROGRAMMA A TRASTEVERE, TRA LE 10 E LE 14 DOPPIA MANIFESTAZIONE A LARGO
BERNARDINO DA FELTRE, DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. POSSIBILI
DISAGI IN ZONA.
ALL’EUR MANFESTAZIONE CON SIT IN DALLE 10,30 ALLE 12, DAVANTI ALLA SEDE
INPS DI VIA CIRO IL GRANDE, POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma