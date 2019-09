Traffico Roma del 24-09-2019 ore 10:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA

BIS ALLA SALARIA E DALLA PRENESTINA ALLA VIA APPIA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DELLA ROMA

FIUMICINO E DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA TIBURTINA.

CODE PER TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI

GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI: A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN

INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA GIOVANNA ELISABETTA

A MONTEVERDE PER INCIDENTE DISAGI SU VIALE DEI QUATTRO VENTI ALL’ALTEZZA DI

VIA RAFFAELLO GIOVAGNOLI

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ANULARE ALLA

TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL

RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTÀ.

INCOLONNAMENTI ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST DAL BIVIO PER LA A24 ROMA

TERAMO A VIA SALARIA.

CODE SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE

CENTRO.

IN PROGRAMMA A TRASTEVERE, TRA LE 10 E LE 14 DOPPIA MANIFESTAZIONE A LARGO

BERNARDINO DA FELTRE, DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. POSSIBILI

DISAGI IN ZONA.

ALL’EUR MANFESTAZIONE CON SIT IN DALLE 10,30 ALLE 12, DAVANTI ALLA SEDE

INPS DI VIA CIRO IL GRANDE, POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE.

