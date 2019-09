Traffico Roma del 24-09-2019 ore 12:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA COLLATINA AL BIVIO CON

VIALE PALMIRO TOGLIATTI.

AD OTTAVIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA IPOGEO

DEGLI OTTAVI ALL’ ALTEZZA DI VIA GALLICANO NEL LAZIO.

ALL’EUR SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO ALL’INCROCIO CON

VIALE EUROPA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA CASSIA DA VIA

DELLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA

A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE. IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

MANIFESTAZIONE IN CORSO A TRASTEVERE IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE, DAVANTI

AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE: POSSIBILI DISAGI IN ZONA FINO ALLE 14:00.

UN’ALTRA MANIFESTAZIONE CON SIT IN SI STA SVOLGENDO ALL’EUR, DAVANTI ALLA

SEDE INPS DI VIA CIRO IL GRANDE; POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE FINO

AL TERMINE PREVISTO PER LE 12.00.

TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA AV ROMA – FIRENZE IL TRAFFICO FERROVIARIO È

RALLENTATO IN DIREZIONE FIRENZE, PER UN INCONVENIENTE TECNICO AL SISTEMA DI

DISTANZIAMENTO DEI TRENI TRA ROMA TIBURTINA E SETTEBAGNI. RITARDI FINO A 30

MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO

SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma