Traffico Roma del 24-09-2019 ore 12:30
Più informazioni su
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA COLLATINA AL BIVIO CON
VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
AD OTTAVIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA IPOGEO
DEGLI OTTAVI ALL’ ALTEZZA DI VIA GALLICANO NEL LAZIO.
ALL’EUR SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO ALL’INCROCIO CON
VIALE EUROPA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA CASSIA DA VIA
DELLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE. IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
MANIFESTAZIONE IN CORSO A TRASTEVERE IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE, DAVANTI
AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE: POSSIBILI DISAGI IN ZONA FINO ALLE 14:00.
UN’ALTRA MANIFESTAZIONE CON SIT IN SI STA SVOLGENDO ALL’EUR, DAVANTI ALLA
SEDE INPS DI VIA CIRO IL GRANDE; POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE FINO
AL TERMINE PREVISTO PER LE 12.00.
TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA AV ROMA – FIRENZE IL TRAFFICO FERROVIARIO È
RALLENTATO IN DIREZIONE FIRENZE, PER UN INCONVENIENTE TECNICO AL SISTEMA DI
DISTANZIAMENTO DEI TRENI TRA ROMA TIBURTINA E SETTEBAGNI. RITARDI FINO A 30
MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma