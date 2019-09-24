Traffico Roma del 24-09-2019 ore 13:30
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IN ZONA CASAL BERNOCCHI, INCIDENTE LUNGO VIA OSTIENSE, IN PROSSIMITÀ DI VIA
DI PONTE LADRONE, VERSO ROMA.
UN ALTRO INCIDENTE, SI REGISTRA, SU VIA DI TORREVECCHIA IN PROSSIMITÀ DI
LARGO MILLESIMO, TRAFFICO CONGESTIONATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
FILE LUNGO LA VIA CASSIA, ANCHE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA IL RACCORDO
ANULARE E VIASAN GODENZO, VERSO IL CENTRO.
CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LARGO
SETTIMIO PASSAMONTI, VERSO SAN GIOVANNI.
SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, INCOLONNATO IL TRAFFICO LUNGO VIA CILICIA, TRA
IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA SATRICO, IN DIREZIONE VIA MAGNA
GRECIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma