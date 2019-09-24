Traffico Roma del 24-09-2019 ore 15:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL
GRANDE RACCORDO ANULARE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD AL BIVIO PER LA ROMA-
TERAMO.
SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. PROSUEGUENDO SULLA STESSA
DIREZIONE, DISAGI AL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST PER UNA RIDUZIONE DI
CARREGGIATA, TRA VIA TIBURTINA E VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO.
A CAUSA DI UN CANTIERE, SI VIAGGIA ATTRAVERSO UN SENSO UNICO ALTERNATO DA
SEMAFORO SU VIA FLAMINIA; CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA IL CIMITERO DI
PRIMA PORTA E VIA SACROFANO.
ALL’ESQUILINO PRUDENZA SU VIALE MANZONI A CAUSA DELL’OLIO SULL’ASFALTO, IN
PROSSIMITÀ DELL’INCROCIO CON VIA EMANUELE FILIBERTO.
MOMENTANEAMENTE INTERROTTA LA LINEA TRAM 3 TRA PIRAMIDE E PORTA MAGGIORE
PER UN MEZZO PESANTE IN AVARIA SUI BINARI IN VIA LABICANA.
SI PROSEGUE CON AUTOBUS SOSTITUTIVO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma