Traffico Roma del 24-09-2019 ore 15:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL

GRANDE RACCORDO ANULARE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD AL BIVIO PER LA ROMA-

TERAMO.

SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA CORSO DI

FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. PROSUEGUENDO SULLA STESSA

DIREZIONE, DISAGI AL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST PER UNA RIDUZIONE DI

CARREGGIATA, TRA VIA TIBURTINA E VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO.

A CAUSA DI UN CANTIERE, SI VIAGGIA ATTRAVERSO UN SENSO UNICO ALTERNATO DA

SEMAFORO SU VIA FLAMINIA; CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA IL CIMITERO DI

PRIMA PORTA E VIA SACROFANO.

ALL’ESQUILINO PRUDENZA SU VIALE MANZONI A CAUSA DELL’OLIO SULL’ASFALTO, IN

PROSSIMITÀ DELL’INCROCIO CON VIA EMANUELE FILIBERTO.

MOMENTANEAMENTE INTERROTTA LA LINEA TRAM 3 TRA PIRAMIDE E PORTA MAGGIORE

PER UN MEZZO PESANTE IN AVARIA SUI BINARI IN VIA LABICANA.

SI PROSEGUE CON AUTOBUS SOSTITUTIVO.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma