Traffico Roma del 24-09-2019 ore 16:30

ROMA INFOMOBILITÀ LUNEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 ORE 16.15

OGGI E DOMANI APPUNTAMENTO AL CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA CON LA QUARTA

EDIZIONE DEL “CYBERTECH EUROPE 2019”, DOVE SI PUÒ IMPARARE TUTTO SULLE PIÙ

RECENTI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE. NUMEROSI VISITATORI ATTESI E POSSIBILI

DISAGI AL TRAFFICO IN VIALE ASIA E STRADE VICINE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA. DALLE 21:30 ALLE 6:00 CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO DA

CASSIA A TRIONFALE PROVENENDO DALLA SALARIA.

SEMPRE QUESTA NOTTE, ULTERIORI LAVORI SONO PREVISTI IN CARREGGIATA INTERNA:

DALLE 21:00 ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA, DIVIETO DI TRANSITO SULLA

COMPLANARE PER VIA AURELIA E PER LO SVINCOLO STESSO IN ENTRATA E IN USCITA.

QUESTA SERA, E FINO AL 27 SETTEMBRE, CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO SULLA

DIRAMAZIONE ROMA SUD. DALLE 22:00 ALLE 05:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO, LO

SVINCOLO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER ENTRARE IN AUTOSTRADA VERSO IL

RACCORDO ANULARE.

DOMANI ALLO STADIO OLIMPICO LA QUINTA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A

CON “ROMA-ATALANTA” ALLE 19:00. PRUDENZA PER LE CONSUETE MODIFICHE ALLA

CIRCOLAZIONE NELLE STRADE ADIACENTI LO STADIO, IN PARTICOLARE SU

LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ, PIAZZALE DELLA FARNESINA E VIA PAOLO BOSELLI.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

