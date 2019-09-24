Traffico Roma del 24-09-2019 ore 16:30
Più informazioni su
ROMA INFOMOBILITÀ LUNEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 ORE 16.15
OGGI E DOMANI APPUNTAMENTO AL CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA CON LA QUARTA
EDIZIONE DEL “CYBERTECH EUROPE 2019”, DOVE SI PUÒ IMPARARE TUTTO SULLE PIÙ
RECENTI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE. NUMEROSI VISITATORI ATTESI E POSSIBILI
DISAGI AL TRAFFICO IN VIALE ASIA E STRADE VICINE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA. DALLE 21:30 ALLE 6:00 CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO DA
CASSIA A TRIONFALE PROVENENDO DALLA SALARIA.
SEMPRE QUESTA NOTTE, ULTERIORI LAVORI SONO PREVISTI IN CARREGGIATA INTERNA:
DALLE 21:00 ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA, DIVIETO DI TRANSITO SULLA
COMPLANARE PER VIA AURELIA E PER LO SVINCOLO STESSO IN ENTRATA E IN USCITA.
QUESTA SERA, E FINO AL 27 SETTEMBRE, CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO SULLA
DIRAMAZIONE ROMA SUD. DALLE 22:00 ALLE 05:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO, LO
SVINCOLO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER ENTRARE IN AUTOSTRADA VERSO IL
RACCORDO ANULARE.
DOMANI ALLO STADIO OLIMPICO LA QUINTA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A
CON “ROMA-ATALANTA” ALLE 19:00. PRUDENZA PER LE CONSUETE MODIFICHE ALLA
CIRCOLAZIONE NELLE STRADE ADIACENTI LO STADIO, IN PARTICOLARE SU
LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ, PIAZZALE DELLA FARNESINA E VIA PAOLO BOSELLI.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma