Traffico Roma del 24-09-2019 ore 17:00

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRAFFICO INTENSO E

RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA, SUCCESSIVAMENTE DALLA TIBURTINA ALLA

TUSCOLANA, MENTRE IN ESTERNA LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA

LA COLOMBO E IL BIVIO PER LA ROMA-TERAMO.

SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA DELLA

CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. PROSEGUENDO SULLA STESSA

DIREZIONE, DISAGI AL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST PER UNA RIDUZIONE DI

CARREGGIATA, TRA VIA TIBURTINA E VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO.

A CAUSA DI UN CANTIERE, SI VIAGGIA ATTRAVERSO UN SENSO UNICO ALTERNATO DA

SEMAFORO SU VIA FLAMINIA; CODE A TRATTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA IL

CIMITERO DI PRIMA PORTA E VIA SACROFANO.

IN CITTÀ IL TRAFFICO RALLENTA PER UN INCIDENTE, DA LUNGOTEVERE AVENTINO A

LUNGOTEVERE DE CENCI VERSO IL FLAMINIO.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CASSIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA LA

GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, SULLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA PINETA

SACCHETTI VERSO BOCCEA E SU VIA FLAMINIA NUOVA VERSO IL GRA.

MOMENTANEAMENTE INTERROTTA LA LINEA TRAM 3 TRA PIRAMIDE E PORTA MAGGIORE

PER UN MEZZO PESANTE IN AVARIA SUI BINARI IN VIA LABICANA.

SI PROSEGUE CON AUTOBUS SOSTITUTIVO.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma