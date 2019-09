Traffico Roma del 24-09-2019 ore 17:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO

ANULARE, DALLA MAGLIANA ALL’AURELIA. ANCORA IN INTERNA, RALLENTAMENTI PER

TRAFFICO INTENSO VICINO CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTA E PRENESTINA. IN

ESTERNA LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA LA COLOMBO E LA

TUSCOLANA.

SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA SALARIA

E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. PROSEGUENDO VERSO LA STESSA DIREZIONE, SULLA

TANGENZIALE EST, SI VIAGGIA RALLENTATI PER TRAFFICO E PER UNA RIDUZIONE DI

CARREGGIATA, TRA VIA TIBURTINA E VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO.

RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA DAL BIVIO PER LA ROMA-TERAMO E VIA

NOMENTANA.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CASSIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA LA

GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, SULLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA PINETA

SACCHETTI VERSO BOCCEA, SU VIA FLAMINIA NUOVA E VIA SALARIA VERSO IL GRA.

FILE, IN USCITA DA ROMA, ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DA VIA DI

MEZZOCCAMMINO A VIA DI ACILIA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma