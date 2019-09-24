Traffico Roma del 24-09-2019 ore 17:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO
ANULARE, DALLA MAGLIANA ALL’AURELIA. ANCORA IN INTERNA, RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO INTENSO VICINO CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTA E PRENESTINA. IN
ESTERNA LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA LA COLOMBO E LA
TUSCOLANA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA SALARIA
E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. PROSEGUENDO VERSO LA STESSA DIREZIONE, SULLA
TANGENZIALE EST, SI VIAGGIA RALLENTATI PER TRAFFICO E PER UNA RIDUZIONE DI
CARREGGIATA, TRA VIA TIBURTINA E VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO.
RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA DAL BIVIO PER LA ROMA-TERAMO E VIA
NOMENTANA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CASSIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA LA
GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, SULLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA PINETA
SACCHETTI VERSO BOCCEA, SU VIA FLAMINIA NUOVA E VIA SALARIA VERSO IL GRA.
FILE, IN USCITA DA ROMA, ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DA VIA DI
MEZZOCCAMMINO A VIA DI ACILIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma