Traffico Roma del 24-09-2019 ore 18:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, A CAUSA DI UN
INCIDENTE DALLA COLOMBO ALL’APPIA, MENTRE IN INTERNA LE FILE SONO TRA
L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E L’AURELIA, IN PROSSIMITà DI CASTEL GIUBILEO E
DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA.
ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, DOVE GLI INCOLONNAMENTI SONO TRA VIA DEI MONTI
TIBURTINI E IL BIVIO DELLA A24 VERSO SAN GIOVANNI, UN INCIDENTE HA
RALLENTATO ULTERIORMENTE LA CIRCOLAZIONE. PRUDENZA INOLTRE PER UNA
RIDUZIONE DI CARREGGIATA VICINO LO SCALO DI SAN LORENZO.
SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA SALARIA
E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, IN USCITA DA ROMA, SU VIA FLAMINIA NUOVA, VIA
SALARIA E VIA CASSIA. TRAFFICO INTENSO SULLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA
PINETA SACCHETTI VERSO BOCCEA.
FILE, IN USCITA DA ROMA, ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DA VIA DI
MEZZOCCAMMINO A VIA DI ACILIA.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma