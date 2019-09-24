Traffico Roma del 24-09-2019 ore 18:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
CODE A TRATTI, PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE RISOLTO, LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’OSTIENSE ALL’APPIA. SI
VIAGGIA ANCORA RALLENTATI IN INTERNA, PER UN PRECEDENTE INCIDENTE, TRA
PISANA E AURELIA .
SEMPRE IN INTERNA, CONTINUA A ESSERE INTENSO IL TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DI
CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
SU VIA DEL FORO ITALICO È TRAFFICATO IL TRATTO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A
VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. PROSEGUENDO VERSO LA STESSA DIREZIONE,
SULLA TANGENZIALE EST, SI RALLENTA DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO
DELLA A24. DISAGI ANCHE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ
DELLO SCALO DI SAN LORENZO.
RALLENTAMENTI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA PINETA SACCHETTI VERSO
BOCCEA, SU VIA PONTINA DALLA COLOMBO AL RACCORDO VERSO POMEZIA.
IN USCITA DALLA CITTÀ, TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO,
DA VIA DI MEZZOCCAMMINO A VIA DI ACILIA E PRIMA DEL GRA SU VIA AURELIA E
VIA FLAMINIA NUOVA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma