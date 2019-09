Traffico Roma del 24-09-2019 ore 19:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

CODE A TRATTI, PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE RISOLTO, LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’OSTIENSE ALL’APPIA. SI

VIAGGIA ANCORA RALLENTATI IN INTERNA, PER UN PRECEDENTE INCIDENTE, TRA

PISANA E AURELIA .

SEMPRE IN INTERNA, CONTINUA A ESSERE INTENSO IL TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DI

CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

SU VIA DEL FORO ITALICO È TRAFFICATO IL TRATTO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A

VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. PROSEGUENDO VERSO LA STESSA DIREZIONE,

SULLA TANGENZIALE EST, SI RALLENTA DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO

DELLA A24. DISAGI ANCHE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ

DELLO SCALO DI SAN LORENZO.

RALLENTAMENTI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA PINETA SACCHETTI VERSO

BOCCEA, SU VIA PONTINA DALLA COLOMBO AL RACCORDO VERSO POMEZIA.

IN USCITA DALLA CITTÀ, TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO,

DA VIA DI MEZZOCCAMMINO A VIA DI ACILIA E PRIMA DEL GRA SU VIA AURELIA E

VIA FLAMINIA NUOVA.

