Traffico Roma del 24-09-2019 ore 19:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRAFFICO INTENSO E
RALLENTATO DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA
IL TRAFFICO MAGGIORE È IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTANA E
COLLATINA.
SI RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E CORSO DI FRANCIA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI. CONTINUANO I RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA MONTI TIBURTINI E LO SVINCOLO DELLA A24 E
PRIMA DELLO SCALO DI SAN LORENZO PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA.
A CASAL BOCCONE DISAGI AL TRAFFICO PER UN INCIDENTE SU VIA DELLA BUFALOTTA.
AL QUARTIERE APPIO TUSCOLANO, PER LA STESSA CAUSA, ATTENZIONE SU VIA
TUSCOLANA, ALTEZZA VIA CLELIA.
NEL CENTRO CI SONO FILE SU VIA DEL MURO TORTO DA PIAZZA BRASILE A VIA LUISA
DI SAVOIA
IN USCITA DA ROMA È ANCORA INTENSA LA CIRCOLAZIONE SU VIA CASSIA, VIA
CRISTOFORO COLOMBO, VIA FLAMINIA NUOVA. INCOLONNANMENTI ANCHE SU VIA
OSTIENSE DA PRIMA DEL RACCORDO ANULARE FINO A VIA FIUMALBO VERSO OSTIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma