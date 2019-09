Traffico Roma del 24-09-2019 ore 19:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRAFFICO INTENSO E

RALLENTATO DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA

IL TRAFFICO MAGGIORE È IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTANA E

COLLATINA.

SI RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E CORSO DI FRANCIA IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI. CONTINUANO I RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA MONTI TIBURTINI E LO SVINCOLO DELLA A24 E

PRIMA DELLO SCALO DI SAN LORENZO PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA.

A CASAL BOCCONE DISAGI AL TRAFFICO PER UN INCIDENTE SU VIA DELLA BUFALOTTA.

AL QUARTIERE APPIO TUSCOLANO, PER LA STESSA CAUSA, ATTENZIONE SU VIA

TUSCOLANA, ALTEZZA VIA CLELIA.

NEL CENTRO CI SONO FILE SU VIA DEL MURO TORTO DA PIAZZA BRASILE A VIA LUISA

DI SAVOIA

IN USCITA DA ROMA È ANCORA INTENSA LA CIRCOLAZIONE SU VIA CASSIA, VIA

CRISTOFORO COLOMBO, VIA FLAMINIA NUOVA. INCOLONNANMENTI ANCHE SU VIA

OSTIENSE DA PRIMA DEL RACCORDO ANULARE FINO A VIA FIUMALBO VERSO OSTIA.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

