Traffico Roma del 24-09-2019 ore 20:00

MIGLIORA DECISAMENTE IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA

DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO

È INTENSO MA SCORREVOLE TRA CASTEL GIUBILEO E PRENESTINA.

ANCORA RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. SULLA STESSA DIREZIONE C’È TRAFFICO ANCHE SULLA

TANGENZIALE EST, TRA VIA MONTI TIBURTINI E LO SVINCOLO DELLA A24 E PRIMA

DELLO SCALO DI SAN LORENZO PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA.

IN ZONA EUR, CODE PER UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREZIONE

DEL CENTRO, TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIALE EUROPA.

SI VIAGGIA RALLENTATI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA PINETA

SACCHETTI VERSO BOCCEA, SU VIA FLAMINIA NUOVA E SU VIA CASSIA.

TRAFFICO IN USCITA DA ROMA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI

MALAFEDE E VIA DI ACILIA E SU VIA OSTIENSE, TRA IL RACCORDO E VITINIA.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA. DALLE 21:30 ALLE 6:00 CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO DA

CASSIA A TRIONFALE PROVENENDO DALLA SALARIA.

POTETE APPROFONDIRE QUESTA E ALTRE NOTIZIE SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma