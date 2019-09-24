Traffico Roma del 24-09-2019 ore 20:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
MIGLIORA DECISAMENTE IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA
DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO
È INTENSO MA SCORREVOLE TRA CASTEL GIUBILEO E PRENESTINA.
ANCORA RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. SULLA STESSA DIREZIONE C’È TRAFFICO ANCHE SULLA
TANGENZIALE EST, TRA VIA MONTI TIBURTINI E LO SVINCOLO DELLA A24 E PRIMA
DELLO SCALO DI SAN LORENZO PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA.
IN ZONA EUR, CODE PER UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREZIONE
DEL CENTRO, TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIALE EUROPA.
SI VIAGGIA RALLENTATI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA PINETA
SACCHETTI VERSO BOCCEA, SU VIA FLAMINIA NUOVA E SU VIA CASSIA.
TRAFFICO IN USCITA DA ROMA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI
MALAFEDE E VIA DI ACILIA E SU VIA OSTIENSE, TRA IL RACCORDO E VITINIA.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA. DALLE 21:30 ALLE 6:00 CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO DA
CASSIA A TRIONFALE PROVENENDO DALLA SALARIA.
POTETE APPROFONDIRE QUESTA E ALTRE NOTIZIE SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma