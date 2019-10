Traffico Roma del 24-10-2019 ore 10:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

rumah infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce ideati in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane traffico rallentato in via Tiburtina 3 il raccordo anulare via del Casale di San Basilio in direzione del centro a causa di un incidente sta rallentando il traffico in via Casilina all’altezza di via del lucarino è sempre per un incidente un tratto di strada in via della Muratella è chiuso al traffico all’altezza di via sabbadino questa sera all’Olimpico torna protagonista a League con l’incontro Roma Borussia da questa mattina Sono scattati i primi provvedimenti di viabilità con i divieti di sosta intorno allo stadio la Questura disposto divieti anche per motivi di sicurezza da viale San Paolo del Brasile a Viale Washington e fino a domani mattina è prevista un’area di sorveglianza Trinità dei Monti e Piazza di Spagna e tifosi del Borussia Infatti avranno come punto di ritrovo Piazzale delle canestre Villa Borghese Dadoa partire dalle 16 Saranno accompagnati all’Olimpico a bordo di navette busIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma