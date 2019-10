Traffico Roma del 24-10-2019 ore 15:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Luceverde Roma ancora buon pomeriggio e Ben ritrovati in studio Donatella Russo traffico per ora scarso sulle strade della capitale Qualche rallentamento lo segnaliamo Tuttavia lungo la carreggiata è una del raccordo anulare tra la Pontina è la diramazione Roma Sud trafficata poi la tangenziale al Foro Italico si rallenta con code tra viale di Tor di Quinto e via Salaria e proseguendo altre cose da via Tiburtina Portonaccio all’uscita per il tratto Urbano della A24 il tutto in direzione di San Giovanni traffico anche sull’altra Urbano della A24 con code da Portonaccio in direzione della tangenziale est e cambiamo argomento Giornata difficile quella di domani per coloro che utilizzano i mezzi pubblici a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico che metterà a rischio le corse di bus tram e metropolitane dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 A fine servizio Mentre per i bus notturni gli stop potrebbero arrivare Nella notte tra oggi e domanivenerdì 25 ottobre sempre dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 A fine servizio non saranno garantiti i collegamenti extraurbani delle linee Cotral e per quanto riguarda il trasporto ferroviario la protesta metterà a rischio i treni regionali a lunga percorrenza e ad alta velocità dalle 21 di questa sera alle 21 di domani venerdì per aggiornamenti su traffico e trasporto pubblico nella tua città Chiama luce verde al numero verde 800 18 34 34 e tutto a risentirci un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma