Traffico Roma del 24-10-2020 ore 07:30

Luceverde Roma Buon sabato e Ben ritrovati all’ascolto traffico ancora scarso lungo la rete viaria della capitale circolazione Regolare sul Raccordo Anulare e sulle consolari in gita Si raccomanda comunque prudenza a causa della pioggia che sta interessando il territorio laziale in zona Tor Vergata in programma una manifestazione ciclistica dalle 13 chiuse al traffico Piazza Gismondi viale dell’archiginnasio via Salamanca via Cracovia e via di Grotte Portella fino alle 18 circa divieto di transito fino alle 14 di domani 25 ottobre su via Vittorio Veneto tra Largo Federico Fellini e via Ludovisi verso Piazza Barberini chiusa anche l’immissione su via Veneto da piazzale Brasile trasporto pubblico con i lavori sulla linea B della metropolitana chiusa la stazione di Castro Pretorio i treni transitano senza fermarsi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitoappunto luceverde.it da Marina riccomi per ora è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

