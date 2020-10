Traffico Roma del 24-10-2020 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati all’ascolto incidente sulla via Pontina traffico incolonnato tra via di Pratica e Castel di Decima verso Roma e città chiusa la tangenziale est per accertamenti a seguito di un incidente tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni traffico incolonnato quindi tra via Tiburtina e Largo Settimio Passamonti verso Giovanni attenzione poi su Viale del Muro Torto rallentamenti per incidente subito dopo Piazza del Popolo in direzione Porta Pia a San Saba per operazioni di potatura chiusa al traffico via Guido Baccelli tra Largo Fiorito e viale delle Terme di Caracalla oggi e domani dalle 8 alle 16 divieto di transito su via Vittorio Veneto tra Largo Federico Fellini via Ludovisi verso Piazza Barberini fino alle 14 di domani chiusa anche l’emissione su via Veneto da piazzale Brasile per i dettagli di queste di altre notizie poteteil sito Roma Punto luceverde.it La mattina riccomi è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

