Traffico Roma del 24-11-2019 ore 07:30

PIOGGIA E ALLAGAMENTI IN QUESTO MOMENTO STANNO COMPLICANDO GLI SPOSTAMENTI.

A CHI È DIRETTO A FIUMICINO, C’È UN INCIDENTE PRIMA DEL BIVIO PER

CIVITAVECCHIA. AL MOMENTO BLOCCATO IL TRAFFICO PER CIRCA 2 KM, ARRIVANDO

QUINDI DA ROMA

AL LAURENTINO IN VIA DEGLI ARTIFICIERI, A CAUSA DI UN INCIDENTE,

RALLENTAMENTI.

PER UN INCIDENTE POSSIBILI DISAGI IN PIAZZA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME.

VICINO MONTESPACCATO CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA DELLA MAGLIANELLA

ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO.

ALLAGAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANA TRA IL TRULLO, LA MURATELLA E IL

RACCORDO. ATTENZIONE POI A UN VEICOLO IN PANNE NEI PRESSI DI VIA DI

GENEROSA.

FINO ALLE 9 RESTERÀ CHIUSA AL TRAFFICO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, GALLERIA

CHIUSA VERSO PINETA SACCHETTI.

