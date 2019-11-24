Traffico Roma del 24-11-2019 ore 08:30
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PIOGGIA E ALLAGAMENTI IN QUESTE ORE COMPLICANO GLI SPOSTAMENTI, STRADE POCO
PRATICABILI E INCIDENTI.
A CHI È DIRETTO A FIUMICINO, RISOLTO L’INCIDENTE PRIMA DEL BIVIO PER
CIVITAVECCHIA. ORA CI SONO BREVI CODE. CI RIFERIAMO NATURALMENTE AL TRATTO
AUTOSTRADALE
VICINO L’AURELIA ALLAGAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANELLA ALL’ALTEZZA DEL
RACCORDO.
ALLAGAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANA TRA IL TRULLO, LA MURATELLA E IL
RACCORDO.
ALLAGATA LA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA ISACCO NEWTON ARRIVANDO
DA CASETTA MATTEI.
INCIDENTE SULLA TUSCOLANA NEI PRESSI DI VIA DI TOR VERGATA, MODERARE LA
VELOCITÀ
SUL VIALE PALMIRO TOGLIATTI UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL TRAFFICO
ALL’ALTEZZA DI VIALE SACCO E VANZETTI PRIMA DELLA A24.
FINO ALLE 9 RESTERÀ CHIUSA AL TRAFFICO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, GALLERIA
CHIUSA VERSO PINETA SACCHETTI.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma