Traffico Roma del 24-11-2019 ore 08:30

PIOGGIA E ALLAGAMENTI IN QUESTE ORE COMPLICANO GLI SPOSTAMENTI, STRADE POCO

PRATICABILI E INCIDENTI.

A CHI È DIRETTO A FIUMICINO, RISOLTO L’INCIDENTE PRIMA DEL BIVIO PER

CIVITAVECCHIA. ORA CI SONO BREVI CODE. CI RIFERIAMO NATURALMENTE AL TRATTO

AUTOSTRADALE

VICINO L’AURELIA ALLAGAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANELLA ALL’ALTEZZA DEL

RACCORDO.

ALLAGAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANA TRA IL TRULLO, LA MURATELLA E IL

RACCORDO.

ALLAGATA LA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA ISACCO NEWTON ARRIVANDO

DA CASETTA MATTEI.

INCIDENTE SULLA TUSCOLANA NEI PRESSI DI VIA DI TOR VERGATA, MODERARE LA

VELOCITÀ

SUL VIALE PALMIRO TOGLIATTI UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL TRAFFICO

ALL’ALTEZZA DI VIALE SACCO E VANZETTI PRIMA DELLA A24.

FINO ALLE 9 RESTERÀ CHIUSA AL TRAFFICO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, GALLERIA

CHIUSA VERSO PINETA SACCHETTI.

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

