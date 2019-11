Traffico Roma del 24-11-2019 ore 09:30

PIOGGIA E ALLAGAMENTI IN QUESTE ORE COMPLICANO GLI SPOSTAMENTI, STRADE POCO

PRATICABILI E INCIDENTI.

ALLAGAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANA TRA IL TRULLO, LA MURATELLA E IL

RACCORDO.

ALLAGATA LA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA ISACCO NEWTON ARRIVANDO

DA CASETTA MATTEI.

INCIDENTE SULLA TUSCOLANA NEI PRESSI DI VIA DI TOR VERGATA, MODERARE LA

VELOCITÀ

SULLA CARREGGIATA LATERALE DELLA COLOMBO INCIDENTE PRIMA DI PIAZZALE

DELL’AGRICOLTURA, INCIDENTE NELLA CORSIA DIREZIONE EUR.

RIAPERTA AL TRAFFICO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, GALLERIA IN PRECEDENZA

CHIUSA VERSO PINETA SACCHETTI.

IN CORSO LA CORRI GARBATELLA NELLE VIE DEL QUARTIERE. STRADE CHIUSE,

POSSIBILI RALLENTAMENTI

A CARACALLA LA MANIFESTAZONE DEEJAY TEN. ANCHE QUI CHIUSURE E POSSIBILI

RALLENTAMENTI

TRASPORTI. A OSTIA CHIUSA LA ZONA IDROSCALO. LINEE BUS DEVATE.

