Traffico Roma del 24-11-2019 ore 09:30
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PIOGGIA E ALLAGAMENTI IN QUESTE ORE COMPLICANO GLI SPOSTAMENTI, STRADE POCO
PRATICABILI E INCIDENTI.
ALLAGAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANA TRA IL TRULLO, LA MURATELLA E IL
RACCORDO.
ALLAGATA LA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA ISACCO NEWTON ARRIVANDO
DA CASETTA MATTEI.
INCIDENTE SULLA TUSCOLANA NEI PRESSI DI VIA DI TOR VERGATA, MODERARE LA
VELOCITÀ
SULLA CARREGGIATA LATERALE DELLA COLOMBO INCIDENTE PRIMA DI PIAZZALE
DELL’AGRICOLTURA, INCIDENTE NELLA CORSIA DIREZIONE EUR.
RIAPERTA AL TRAFFICO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, GALLERIA IN PRECEDENZA
CHIUSA VERSO PINETA SACCHETTI.
IN CORSO LA CORRI GARBATELLA NELLE VIE DEL QUARTIERE. STRADE CHIUSE,
POSSIBILI RALLENTAMENTI
A CARACALLA LA MANIFESTAZONE DEEJAY TEN. ANCHE QUI CHIUSURE E POSSIBILI
RALLENTAMENTI
TRASPORTI. A OSTIA CHIUSA LA ZONA IDROSCALO. LINEE BUS DEVATE.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma