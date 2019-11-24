Traffico Roma del 24-11-2019 ore 10:30
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CHIUSO PER ALLAGAMENTI PONTE PIETRO NENNI, SI TRATTA DEL PONTE CHE DALLA
ZONA PRATI PORTA SUL LUNGOTEVERE IN DIREZIONE DI PIAZZA DELLA MARINA E
DELLA ZONA FLAMINIO.
ALLAGAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANA RALLENTANO IL TRAFFICO TRA VIA DI
GENEROSA E VIA DELLE VIGNE. ALLAGATA LA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER
VIA ISACCO NEWTON, ALLAGAMENTI SULLA TUSCOLANA NEI PRESSI DI VIA DI TOR
VERGATA.
SULLA CASSIA DISAGI PER UN INCIDENTE IN ZONA LA GIUSTINIANA-VIA TRIONFALE.
AL PRENESTINO INCIDENTE TRA VIA DEI GELSI E VIA DEI CASTANI.
A OSTIA, CHIUSA LA ZONA IDROSCALO PER I TRASPORTI. LINEE BUS DEVIATE.
TRA PIAZZA VENEZIA, IL CIRCO MASSIMO, L’AVENTINO E CARACALLA. LA
MANIFESTAZONE DEEJAY TEN. CHIUSURE E POSSIBILI RIPERCUSSIONI. DEVIATE
NUMEROSE LINEE DI BUS.
IN CORSO LA CORRI GARBATELLA NELLE VIE DEL QUARTIERE. STRADE CHIUSE,
POSSIBILI RALLENTAMENTI
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma