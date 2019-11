Traffico Roma del 24-11-2019 ore 11:30

DOPO LE PIOGGE DI STANOTTE E AVVENUTE NELLE PRECEDENTI ORE CHE HANNO

PROVOCATO DIVERSI ALLAGAMENTI STA MIGLIORANDO LA SITUAZIONE SEBBENE SIA

ANCORA CHIUSO PONTE PIETRO NENNI: PONTE CHE DALLA ZONA PRATI PORTA SUL

LUNGOTEVERE IN DIREZIONE DI PIAZZA DELLA MARINA E DELLA ZONA FLAMINIO.

MIGLIORATA PERÒ LA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE STRADE, IN PRECEDENZA ALLAGATE,

COME VIA DELLA MAGLIANA E LA VIA PORTUENSE

IN VIALE DELLO STADIO OLIMPICO DISAGI PER UN INCIDENTE. RALLENTAMENTI.

PER TRAFFICO CODE IN VIA CILICIA DIREZIONE SAN GIOVANNI.

TRA PIAZZA VENEZIA, IL CIRCO MASSIMO, L’AVENTINO E CARACALLA. LA

MANIFESTAZONE DEEJAY TEN. CHIUSURE E POSSIBILI RIPERCUSSIONI. DEVIATE

NUMEROSE LINEE DI BUS.

IN CORSO LA CORRI GARBATELLA NELLE VIE DEL QUARTIERE. STRADE CHIUSE,

POSSIBILI RALLENTAMENTI

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma