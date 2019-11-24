Traffico Roma del 24-11-2019 ore 11:30
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DOPO LE PIOGGE DI STANOTTE E AVVENUTE NELLE PRECEDENTI ORE CHE HANNO
PROVOCATO DIVERSI ALLAGAMENTI STA MIGLIORANDO LA SITUAZIONE SEBBENE SIA
ANCORA CHIUSO PONTE PIETRO NENNI: PONTE CHE DALLA ZONA PRATI PORTA SUL
LUNGOTEVERE IN DIREZIONE DI PIAZZA DELLA MARINA E DELLA ZONA FLAMINIO.
MIGLIORATA PERÒ LA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE STRADE, IN PRECEDENZA ALLAGATE,
COME VIA DELLA MAGLIANA E LA VIA PORTUENSE
IN VIALE DELLO STADIO OLIMPICO DISAGI PER UN INCIDENTE. RALLENTAMENTI.
PER TRAFFICO CODE IN VIA CILICIA DIREZIONE SAN GIOVANNI.
TRA PIAZZA VENEZIA, IL CIRCO MASSIMO, L’AVENTINO E CARACALLA. LA
MANIFESTAZONE DEEJAY TEN. CHIUSURE E POSSIBILI RIPERCUSSIONI. DEVIATE
NUMEROSE LINEE DI BUS.
IN CORSO LA CORRI GARBATELLA NELLE VIE DEL QUARTIERE. STRADE CHIUSE,
POSSIBILI RALLENTAMENTI
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma