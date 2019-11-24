Traffico Roma del 24-11-2019 ore 12:30
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DISAGI PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE NEL TRATTO NOMENTANA-A24.
INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA ALTEZZA STAZIONE
TIBURTINA. DISAGI, CODE, A PARTIRE DA BATTERIA NOMENTANA.
SUL PIAZZALE JONIO INCIDENTE E POSSIBILI DISAGI ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE
MELAINA.
DOPO LE PIOGGE DI STANOTTE E QUELLE AVVENUTE NELLE PRECEDENTI ORE
MIGLIORATA LA SITUAZIONE SEBBENE NON SI ESCLUDANO POSSIBILI RALLENTAMENTI
PER ALLAGAMENTI. ALLAGAMENTI CHE ANCORA NON CONSENTONO IL PASSAGGIO SUL
PONTE PIETRO NENNI: PONTE CHIUSO AL TRAFFICO; È QUELLO CHE COLLEGA LA ZONA
PRATI CON IL LUNGOTEVERE VICINO PIAZZA DELLA MARINA
TERMINATA NELLA ZONA DEL CIRCO MASSIMO, LA CORSA, LA MANIFESTAZONE DEEJAY
TEN. RIPRISTINATI I PERCORSI DI NUMEROSE LINEE DI BUS.
SI È CONCLUSA ANCHE LA CORRI GARBATELLA; ANCHE QUI STRADE RIAPERTE
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma