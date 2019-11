Traffico Roma del 24-11-2019 ore 12:30

DISAGI PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE NEL TRATTO NOMENTANA-A24.

INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA ALTEZZA STAZIONE

TIBURTINA. DISAGI, CODE, A PARTIRE DA BATTERIA NOMENTANA.

SUL PIAZZALE JONIO INCIDENTE E POSSIBILI DISAGI ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE

MELAINA.

DOPO LE PIOGGE DI STANOTTE E QUELLE AVVENUTE NELLE PRECEDENTI ORE

MIGLIORATA LA SITUAZIONE SEBBENE NON SI ESCLUDANO POSSIBILI RALLENTAMENTI

PER ALLAGAMENTI. ALLAGAMENTI CHE ANCORA NON CONSENTONO IL PASSAGGIO SUL

PONTE PIETRO NENNI: PONTE CHIUSO AL TRAFFICO; È QUELLO CHE COLLEGA LA ZONA

PRATI CON IL LUNGOTEVERE VICINO PIAZZA DELLA MARINA

TERMINATA NELLA ZONA DEL CIRCO MASSIMO, LA CORSA, LA MANIFESTAZONE DEEJAY

TEN. RIPRISTINATI I PERCORSI DI NUMEROSE LINEE DI BUS.

SI È CONCLUSA ANCHE LA CORRI GARBATELLA; ANCHE QUI STRADE RIAPERTE

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

