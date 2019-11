Traffico Roma del 24-11-2019 ore 13:30

SULLA TANGENZIALE PER UN INCIDENTE SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ IN

DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO TRA VIALE CASTRENSE E IL BIVIO PER LA A 24

A SEGUITO DI UN INCIDENTE, RIPERCUSSIONI ANCHE NELLA CARREGGIATA OPPOSTA

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA CASETTA MATTEI

ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO VERDE

RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTI. ALLAGAMENTI CHE ANCORA NON CONSENTONO IL

PASSAGGIO SUL PONTE PIETRO NENNI: CHIUSO AL TRAFFICO; il ponte È QUELLO CHE

COLLEGA LA ZONA PRATI CON IL LUNGOTEVERE VICINO PIAZZA DELLA MARINA.



STANOTTE DALLE 23 CHIUSURA DI VIA MARSALA TRA VIA DEL CASTRO PRETORIO E IL

SOTTOVIA PER VIA GIOLITTI. FINO ALLE 5, DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO.

TRAFFICO PROVENIENTE DA TERMINI DEVIATO VERSO PIAZZA INDIPENDENZA E VERSO

CASTRO PRETORIO.

