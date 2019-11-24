Traffico Roma del 24-11-2019 ore 13:30
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SULLA TANGENZIALE PER UN INCIDENTE SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ IN
DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO TRA VIALE CASTRENSE E IL BIVIO PER LA A 24
A SEGUITO DI UN INCIDENTE, RIPERCUSSIONI ANCHE NELLA CARREGGIATA OPPOSTA
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA CASETTA MATTEI
ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO VERDE
RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTI. ALLAGAMENTI CHE ANCORA NON CONSENTONO IL
PASSAGGIO SUL PONTE PIETRO NENNI: CHIUSO AL TRAFFICO; il ponte È QUELLO CHE
COLLEGA LA ZONA PRATI CON IL LUNGOTEVERE VICINO PIAZZA DELLA MARINA.
STANOTTE DALLE 23 CHIUSURA DI VIA MARSALA TRA VIA DEL CASTRO PRETORIO E IL
SOTTOVIA PER VIA GIOLITTI. FINO ALLE 5, DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO.
TRAFFICO PROVENIENTE DA TERMINI DEVIATO VERSO PIAZZA INDIPENDENZA E VERSO
CASTRO PRETORIO.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma