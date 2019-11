Traffico Roma del 24-11-2019 ore 14:30

POCO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE . PIU’ INTENSO

SULLE STRADE INTORNO ALLO STADIO OLIMPICO DOVE ALLE 15.00 SCENDERANNO IN

CAMPO LA ROMA E IL BRESCIA

INTANTO SI STANNO FORMANDO BREVI CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL

RACCORDO ANULARE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA ROMA FIUMICINO

STANOTTE DALLE 23 CHIUSURA DI VIA MARSALA TRA VIA DEL CASTRO PRETORIO E IL

SOTTOVIA PER VIA GIOLITTI. FINO ALLE 5, DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO.

TRAFFICO PROVENIENTE DA TERMINI DEVIATO VERSO PIAZZA INDIPENDENZA E VERSO

CASTRO PRETORIO.

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma