Traffico Roma del 24-11-2019 ore 14:30
Più informazioni su
POCO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE . PIU’ INTENSO
SULLE STRADE INTORNO ALLO STADIO OLIMPICO DOVE ALLE 15.00 SCENDERANNO IN
CAMPO LA ROMA E IL BRESCIA
INTANTO SI STANNO FORMANDO BREVI CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL
RACCORDO ANULARE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA ROMA FIUMICINO
STANOTTE DALLE 23 CHIUSURA DI VIA MARSALA TRA VIA DEL CASTRO PRETORIO E IL
SOTTOVIA PER VIA GIOLITTI. FINO ALLE 5, DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO.
TRAFFICO PROVENIENTE DA TERMINI DEVIATO VERSO PIAZZA INDIPENDENZA E VERSO
CASTRO PRETORIO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS
———————–
AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma