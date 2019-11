Traffico Roma del 24-11-2019 ore 16:30

NULLA E’ CAMBIATO SULLE SUL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DI UN

INCIDENTE TROVIAMO ANCORA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PONTINA

E VIA DEL MARE

SUL RESTO DELLA CITTA’ IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE, ANCHE SE CON LA

PIOGGIA SI TENDE AD AVERE UN’ANDATURA PIU’ LENTA , AVENDO UNA VISIBILITA’

MINORE. A TAL PROPOSITO VI RICORDIAMO SE SIETE IN AUTOSTRADA O SUL RACCORDO

ANULARE CHE IN CASO DI PIOGGIA IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ SCENDE A 110

KM ORARI

LA POLIZIA LOCALE CI INFORMA CHE DA POCO E’ STATA CHIUSA AL TRAFFICO VIA

ORIOLO ROMANO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI PER LA CADUTA DI UN ALBERO

SULLA STRADA

MENTRE PER ALLAGAMENTI E’ CHIUSO PONTE PIETRO NENNI IN DIREZIONE DEL

LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA PROVENENDO DA LUNGPTEVERE MICHELANGELO

STANOTTE DALLE 23 ALLE 5 RESTERA’ CHIUSA AL TRAFFICO VIA MARSALA TRA VIA

DEL CASTRO PRETORIO E IL SOTTOVIA PER VIA GIOLITTI. IL TRAFFICO

PROVENIENTE DA TERMINI E’ DEVIATO PER PIAZZA INDIPENDENZA E VERSO CASTRO

PRETORIO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma