Traffico Roma del 24-11-2019 ore 16:30
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NULLA E’ CAMBIATO SULLE SUL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DI UN
INCIDENTE TROVIAMO ANCORA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PONTINA
E VIA DEL MARE
SUL RESTO DELLA CITTA’ IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE, ANCHE SE CON LA
PIOGGIA SI TENDE AD AVERE UN’ANDATURA PIU’ LENTA , AVENDO UNA VISIBILITA’
MINORE. A TAL PROPOSITO VI RICORDIAMO SE SIETE IN AUTOSTRADA O SUL RACCORDO
ANULARE CHE IN CASO DI PIOGGIA IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ SCENDE A 110
KM ORARI
LA POLIZIA LOCALE CI INFORMA CHE DA POCO E’ STATA CHIUSA AL TRAFFICO VIA
ORIOLO ROMANO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI PER LA CADUTA DI UN ALBERO
SULLA STRADA
MENTRE PER ALLAGAMENTI E’ CHIUSO PONTE PIETRO NENNI IN DIREZIONE DEL
LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA PROVENENDO DA LUNGPTEVERE MICHELANGELO
STANOTTE DALLE 23 ALLE 5 RESTERA’ CHIUSA AL TRAFFICO VIA MARSALA TRA VIA
DEL CASTRO PRETORIO E IL SOTTOVIA PER VIA GIOLITTI. IL TRAFFICO
PROVENIENTE DA TERMINI E’ DEVIATO PER PIAZZA INDIPENDENZA E VERSO CASTRO
PRETORIO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma