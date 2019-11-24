Traffico Roma del 24-11-2019 ore 17:30
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AUMENTANO LE CODE CAUSATE DA UN PRECEDENTE INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA ORA TRA LE USCITE LAURENTINA E VIA DEL MARE
REGOLARE IL TRAFFICO SUL RESTO DELL’ANELLO
MA CI SONO INCIDENTI ANCHE IN ALTRE ZONE, E CON ESSI ANCHE CODE
SULLA VIA AURELIA TRA VIA DEL CASALE LUMBROSO E IL RACCORDO ANULARE
DIREZIONE CENTRO
SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA ALL’ALTEZZA DI VIA NOVENIO BUSCCHI , ED
ANCORA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO
DIREZIONE EUR
SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA VECCHIA E VIA ISACCO NEWTON
DIREZIONE CENTRO
STATA CHIUSA AL TRAFFICO VIA ORIOLO ROMANO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI
PER LA CADUTA DI UN ALBERO SULLA STRADA
MENTRE PER ALLAGAMENTI E’ CHIUSO PONTE PIETRO NENNI IN DIREZIONE DEL
LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA PROVENENDO DA LUNGPTEVERE MICHELANGELO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma