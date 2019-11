Traffico Roma del 24-11-2019 ore 17:30

AUMENTANO LE CODE CAUSATE DA UN PRECEDENTE INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA INTERNA ORA TRA LE USCITE LAURENTINA E VIA DEL MARE

REGOLARE IL TRAFFICO SUL RESTO DELL’ANELLO

MA CI SONO INCIDENTI ANCHE IN ALTRE ZONE, E CON ESSI ANCHE CODE

SULLA VIA AURELIA TRA VIA DEL CASALE LUMBROSO E IL RACCORDO ANULARE

DIREZIONE CENTRO

SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA ALL’ALTEZZA DI VIA NOVENIO BUSCCHI , ED

ANCORA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO

DIREZIONE EUR

SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA VECCHIA E VIA ISACCO NEWTON

DIREZIONE CENTRO

STATA CHIUSA AL TRAFFICO VIA ORIOLO ROMANO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI

PER LA CADUTA DI UN ALBERO SULLA STRADA

MENTRE PER ALLAGAMENTI E’ CHIUSO PONTE PIETRO NENNI IN DIREZIONE DEL

LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA PROVENENDO DA LUNGPTEVERE MICHELANGELO

