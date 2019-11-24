Traffico Roma del 24-11-2019 ore 18:30
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CON L’AUMENTO DEL TRAFFICO, SI STANNO FORMANDO CODE SULLE DUE CARREGGIATE
DEL RACCORDO ANULARE, SU QUELLA INTERNA TRA
LE USCITE ARDEATINA E LA ROMA FIUMICINO , TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA
E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA la E CASILINA
NELLA ZONA NORD DELLA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA VIA FLAMINIA IN USCITA
DALLA CITT’ TRAVIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE , IN DIREZIONE
CENTRO INVECE TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE E LA TANGENZIALE
CODE ANCHE IN TANGENZIALE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA VIA SALARIA
DIREZIONE SAN GIOVANNI
AUTO IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA
TANGENZIALE EST
LA POLIZIA LOCALE SEGNALA POI ALCUNI INCIDENTI CON CODE SULLA VIA AURELIA
TRA VIA DEL CASALE LUMBROSO E IL RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO , IN VIA
DEI CAMPI SPORTIVI ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’AGONISTICA,
PER ALLAGAMENTI E’ CHIUSO PONTE PIETRO NENNI IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE
ARNALDO DA BRESCIA PROVENENDO DA LUNGPTEVERE MICHELANGELO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma