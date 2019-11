Traffico Roma del 24-11-2019 ore 18:30

CON L’AUMENTO DEL TRAFFICO, SI STANNO FORMANDO CODE SULLE DUE CARREGGIATE

DEL RACCORDO ANULARE, SU QUELLA INTERNA TRA

LE USCITE ARDEATINA E LA ROMA FIUMICINO , TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA

E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA la E CASILINA

NELLA ZONA NORD DELLA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA VIA FLAMINIA IN USCITA

DALLA CITT’ TRAVIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE , IN DIREZIONE

CENTRO INVECE TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO

DELL’URBE E LA TANGENZIALE

CODE ANCHE IN TANGENZIALE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA VIA SALARIA

DIREZIONE SAN GIOVANNI

AUTO IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA

TANGENZIALE EST

LA POLIZIA LOCALE SEGNALA POI ALCUNI INCIDENTI CON CODE SULLA VIA AURELIA

TRA VIA DEL CASALE LUMBROSO E IL RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO , IN VIA

DEI CAMPI SPORTIVI ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’AGONISTICA,

PER ALLAGAMENTI E’ CHIUSO PONTE PIETRO NENNI IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE

ARNALDO DA BRESCIA PROVENENDO DA LUNGPTEVERE MICHELANGELO

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma