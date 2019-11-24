Traffico Roma del 24-11-2019 ore 19:30
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GENERALMENTE SCORREVOLE IL TRAFFICO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA
CAPITALE, PIU’ INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE PER I RIENTRI IN CITTA’
. SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO IN ENTRATA SUL
RACCORDO ANULARE
ED ANCORA SULLA VIA SALARIA SI STA IN CODA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE
EST
MIGLIORA LA SITUAZIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE,
ORA SOLO RESIDUI RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA PER TRAFFICO
IN CENTRO PER ALLAGAMENTI E’ CHIUSO PONTE PIETRO NENNI IN DIREZIONE DEL
LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA PROVENENDO DA LUNGPTEVERE MICHELANGELO
QUESTA NOTTE DALLE 23 ALLE 5 RESTERA’ CHIUSA AL TRAFFICO VIA MARSALA TRA
VIA DEL CASTRO PRETORIO E IL SOTTOVIA PER VIA GIOLITTI. IL TRAFFICO
PROVENIENTE DA TERMINI E’ DEVIATO PER PIAZZA INDIPENDENZA E VERSO CASTRO
PRETORIO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma