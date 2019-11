Traffico Roma del 24-11-2019 ore 19:30

GENERALMENTE SCORREVOLE IL TRAFFICO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA

CAPITALE, PIU’ INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE PER I RIENTRI IN CITTA’

. SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO IN ENTRATA SUL

RACCORDO ANULARE

ED ANCORA SULLA VIA SALARIA SI STA IN CODA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE

EST

MIGLIORA LA SITUAZIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE,

ORA SOLO RESIDUI RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA ROMA

L’AQUILA PER TRAFFICO

IN CENTRO PER ALLAGAMENTI E’ CHIUSO PONTE PIETRO NENNI IN DIREZIONE DEL

LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA PROVENENDO DA LUNGPTEVERE MICHELANGELO

QUESTA NOTTE DALLE 23 ALLE 5 RESTERA’ CHIUSA AL TRAFFICO VIA MARSALA TRA

VIA DEL CASTRO PRETORIO E IL SOTTOVIA PER VIA GIOLITTI. IL TRAFFICO

PROVENIENTE DA TERMINI E’ DEVIATO PER PIAZZA INDIPENDENZA E VERSO CASTRO

PRETORIO

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma