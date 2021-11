Traffico Roma del 24-11-2021 ore 08:00

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto ho delle Entrate a Roma sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla Flaminia invece tra Labaro e via dei Due Ponti e sulla Salaria nei pressi di Fonte di papà ed anche all’ altezza dell’ aeroporto dell’Urbe verso il centro code anche a Fonte Nuova sulla Nomentana è lungo la Palombarese traffico poi anche tra Setteville Settecamini sulla Tiburtina in il traffico sul percorso Urbano della A24 roma-teramo tra il raccordo è la tangenziale est andiamo poi sul Raccordo Anulare rallentamenti e code tra l’uscita della 24 e la Nomentana in carreggiata esterna eri in carreggiata interna invece tra la Prenestina e l’ardeatina con difficoltà di immissione per il traffico che arriva dalla diramazione di Roma Sud rallentamenti poi sulla Pontina all’altezza di Pomezia per incide diverse le manifestazioni in programma oggi nella capitale nella mattinata Trastevere Un sit-in è in programma nei pressi del Miur tra le 12 e le 14 in largo Bernardino da Feltre in formasì che anche la protesta nei pressi del ministero dello sviluppo economico in via Molise tra le 14:30 e le 17 giornata di caos Poi a livello nazionale per lo sciopero dei taxi il servizio era fermo in tutto il paese sino alle 22 la manifestazione Sara accompagnata da un corteo nella capitale che partirà alle 11:30 da Piazza della Repubblica per raggiungere Piazza Madonna di Loreto attraverso alcune vie del centro tra cui via Giovanni Amendola e via Cavour il termine della manifestazione è prevista alle 16:30 nel frattempo saranno deviate numerose linee di bus i dettagli di queste altre notizie sul sito Roma punto luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

