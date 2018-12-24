Traffico Roma del 24-12-2018 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO
CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI
POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA,
RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.
RICORDIAMO CHE, ANCHE OGGI, ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE 7:30 ALLE
20:30 SARÀ ATTIVO IL BLOCCO DEL TRAFFICO PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI, OVVERO
PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1, E AUTOVEICOLI A BENZINA EURO
2.
SULLA TANG. EST È SEMPE CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24
ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DA SAN
GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE
DELLO SCALO DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTE SULLA STESSA RAMPA. LA
CHIUSURA SI È RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE, NON SI
ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TARSPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE OGGI IL SERVIZIO
SULL’INTERA RETE DI SUPERFICIE DI ATAC E ROMA TPL, SULLE TRE LINEE DELLA
METROPOLITANA E SULLE FERROVIE REGIONALI TERMINERÀ ALLE 21 PER RIPRENDERE
ALLE 24 CON LA RETE DI BUS NOTTURNA, ATTIVA CON I NORMALI ORARI.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma