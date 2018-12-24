Traffico Roma del 24-12-2018 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO
CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE,
RICORDIAMO ANCHE OGGI, SINO ALLE 20:30 ATTIVO IL BLOCCO DEL TRAFFICO PER
VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE :
STOP, QUINDI, PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1, E AUTOVEICOLI
A BENZINA EURO 2.
SULLA TANG. EST È SEMPE CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24
ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DA SAN
GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE
DELLO SCALO DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTE SULLA STESSA RAMPA. LA
CHIUSURA SI È RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE, NON SI
ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE OGGI IL SERVIZIO
SULL’INTERA RETE DI SUPERFICIE DI ATAC E ROMA TPL, SULLE TRE LINEE DELLA
METROPOLITANA E SULLE FERROVIE REGIONALI TERMINERÀ ALLE 21 PER RIPRENDERE
ALLE 24 CON LA RETE DI BUS NOTTURNA, ATTIVA CON I NORMALI ORARI.
MENTRE A NATALE, IL SERVIZIO SARÀ ATTIVO DALLE 8,30 ALLE 13 E DALLE 16,30
ALLE 21. LA NOVITÀ DI QUEST’ANNO È CHE, PER LA PRIMA VOLTA, NEL POMERIGGIO
SARANNO ATTIVE ANCHE LA ROMA-LIDO E LA TRATTA URBANA DELLA ROMA-NORD. LA
TERMINI-CENTOCELLE, INVECE, VIAGGERÀ DALLE 8,30 ALLE 13. REGOLARI I BUS
NOTTURNI
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma