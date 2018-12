Traffico Roma del 24-12-2018 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 9:20

BUONGIORNO

POCO IL TRAFFICO REGISTRATO IN CITTÀ, NON MANCANO, TUTTAVIA SEGNALAZIONI DI

INCIDENTI.

TRA PONTE GALERIA E LA PISANA IL TRAFFICO È RALLENTATO PER INCIDENTE SU VIA

PORTUENSE ALTEZZA VIA USINI.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE AL DELLA VITTORIA IN ZONA

PIAZZALE CLODIO ALL’ALTEZZA DI VIA TEULADA VERSO VIA CIPRO.

RICORDIAMO ANCHE OGGI, SINO ALLE 20:30 IL BLOCCO DEL TRAFFICO PER VEICOLI

PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE :

STOP, QUINDI, PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1, E AUTOVEICOLI

A BENZINA EURO 2.

SULLA TANG. EST È SEMPE CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24

ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DA SAN

GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE

DELLO SCALO DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTE SULLA STESSA RAMPA. LA

CHIUSURA SI È RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE, NON SI

ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma