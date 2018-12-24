Traffico Roma del 24-12-2018 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO
AL COLLATINO CI SONO RALLENTAMENTI SU VIA ZAMPIERI PER UN INCIDENTE
AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASAL BRUCIATO, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE
ANCHE SU VIA GIUSEPPE DONATI.
TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE ANCHE AL TUSCOLANO, PROPRIO SU VIA
TUSCOLANA IN PROSSIMITÀ DI VIA CLELIA IN DIREZIONE DEL GRA.
AL QUARTIERE GIULIANO DALMATA PRUDENZA PER OLIO SUL MANTO STRADALE SGNALATO
IN VIA KREKICH ALTEZZA VIA RAGAZZI DEL ’99
RICORDIAMO ANCHE OGGI, SINO ALLE 20:30 IL BLOCCO DEL TRAFFICO PER VEICOLI
PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE:
STOP, QUINDI, PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1, E AUTOVEICOLI
A BENZINA EURO 2.
SULLA TANG. EST È SEMPE CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24
ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DA SAN
GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE
DELLO SCALO DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTE SULLA STESSA RAMPA. LA
CHIUSURA SI È RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE, NON SI
ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma