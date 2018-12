Traffico Roma del 24-12-2018 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI,

AL RIONE PRATI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE IN VIA COLA DI RIENZO IN

PROSSIMITÀ DI VIA VARRONE

PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIA

DELL’ACQUA ACETOSA

TRAFFICO INTENSO E CODE IN VIA PORTUENSE DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA

FANELLA DIREZIONE RACCORDO ANULARE

RALLENTAMENTI IN VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI A VIA DI GROTTAROSSA

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE AD OSTIA ANTICA PER UN INCIDENTE IN VIA DI

CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DI VIA PIANA BELLA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma