Traffico Roma del 24-12-2018 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI,
AL RIONE PRATI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE IN VIA COLA DI RIENZO IN
PROSSIMITÀ DI VIA VARRONE
PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIA
DELL’ACQUA ACETOSA
TRAFFICO INTENSO E CODE IN VIA PORTUENSE DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA
FANELLA DIREZIONE RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI IN VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI A VIA DI GROTTAROSSA
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE AD OSTIA ANTICA PER UN INCIDENTE IN VIA DI
CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DI VIA PIANA BELLA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma