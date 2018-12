Traffico Roma del 24-12-2018 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 D.R.

IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER DUE DIVERSI INCIDENTI

UNO AVVENUTO A SAN GIOVANNI IN VIA NOLA AD ALTEZZA DI VIA LA SPEZIA.

L’ALTRO A PORTA PIA IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI VILLINI

LE ALTRE NOTIZIE:

ATTIVO ANCHE OGGI, SINO ALLE 20:30 IL BLOCCO DEL TRAFFICO PER VEICOLI PIÙ

INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE :

FERMI, QUINDI, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1, E AUTOVEICOLI A

BENZINA EURO 2.

RICORDIAMO CHE SULLA TANGENZIALE EST È CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO

URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI

PROVIENE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST

CHE DA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTE SULLA STESSA

RAMPA. LA CHIUSURA SI È RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE, NON

SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.

INFINE IL TRASPORTO

OGGI 24 DICEMBRE PER LA VIGILA DI NATALE

IL SERVIZIO SULL’INTERA RETE DI SUPERFICIE DI ATAC E ROMA TPL, SULLE TRE

LINEE DELLA METROPOLITANA E SULLE FERROVIE REGIONALI TERMINERÀ ALLE 21 PER

RIPRENDERE ALLE 24 CON LA RETE DI BUS NOTTURNA, ATTIVA CON I NORMALI ORARI.

