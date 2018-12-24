Traffico Roma del 24-12-2018 ore 17:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI,
IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER DUE DIVERSI INCIDENTI
UNO AVVENUTO A SAN GIOVANNI IN VIA NOLA AD ALTEZZA DI VIA LA SPEZIA.
L’ALTRO A PORTA PIA IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI VILLINI
LE ALTRE NOTIZIE:
ATTIVO ANCHE OGGI, SINO ALLE 20:30 IL BLOCCO DEL TRAFFICO PER VEICOLI PIÙ
INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE :
FERMI, QUINDI, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1, E AUTOVEICOLI A
BENZINA EURO 2.
RICORDIAMO CHE SULLA TANGENZIALE EST È CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO
URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI
PROVIENE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST
CHE DA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTE SULLA STESSA
RAMPA. LA CHIUSURA SI È RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE, NON
SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
INFINE IL TRASPORTO
OGGI 24 DICEMBRE PER LA VIGILA DI NATALE
IL SERVIZIO SULL’INTERA RETE DI SUPERFICIE DI ATAC E ROMA TPL, SULLE TRE
LINEE DELLA METROPOLITANA E SULLE FERROVIE REGIONALI TERMINERÀ ALLE 21 PER
RIPRENDERE ALLE 24 CON LA RETE DI BUS NOTTURNA, ATTIVA CON I NORMALI ORARI.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma