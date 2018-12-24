Traffico Roma del 24-12-2018 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER ALCUNI INCIDENTI
UNO AVVENUTO IN PIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE
ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA NOLA IN PROSSIMITÀ DI VIA LA SPEZIA,
E L’ULTIMO IN VIA NOMENTANA AD ALTEZZA DI VIA DEI VILLINI SIAMO NEI PRESSI
DI PORTA PIA
ANCHE OGGI, BLOCCO DEL TRAFFICO ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE
PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI, DUNQUE, FINO ALLE 20:30 FERMI, CICLOMOTORI E
MOTOVEICOLI SINO ALL’EURO 1, E AUTOVEICOLI A BENZINA EURO 2.
E DA QUALCHE GIORNO SULLA TANGENZIALE EST È CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO
URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI
PROVIENE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST
CHE DA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTE SULLA STESSA
RAMPA. LA CHIUSURA LO RICORDIAMO SI È RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO
PERICOLANTE;
INFINE, GLI ORARI DEL TRASPORTO PER QUESTA GIORNATA DI VIGILA
OGGI IN CITTÀ SULLE LINEE DI BUS FILOBUS E TRAM, SULLE TRE LINEE DELLA
METROPOLITANA, E SULLE FERROVIE REGIONALI ATAC LE ULTIME CORSE PARTIRANNO
ALLE 21, PER RIPRENDERE ALLE ORE 24 CON LA RETE DI BUS NOTTURNA, ATTIVA CON
I NORMALI ORARI.
INOLTRE, OGGI IN STRADA SINO ALLE 19.30 ANCHE LA NAVETTA SHOPPING PER LE
VIE DEL CENTRO.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma