Traffico Roma del 24-12-2018 ore 20:00

TRAFFICO IN TANGENZIALE EST, CODE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER IL TRATTO

URBANO DELLE A24, E PIÙ AVANTI SU VIALE CASTRENSE TUTTO VERSO SAN GIOVANNI;

E PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE, DA QUALCHE

GIORNO, LO RICORDIAMO È CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24

ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DA SAN

GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE

DELLO SCALO DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTE SULLA STESSA RAMPA.

SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE IL TRAFFICO È NEL COMPLESSO SCORREVOLE

SI CONCLUDE QUESTA SERA ALLE 20:30 IL BLOCCO DEL TRAFFICO ALL’INTERNO DELLA

FASCIA VERDE PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI, FERMI QUINDI CICLOMOTORI E

MOTOVEICOLI SINO ALL’EURO 1, E AUTOVEICOLI A BENZINA EURO 2.

GLI ORARI DEL TRASPORTO PER QUESTA GIORNATA DI VIGILA

OGGI IN CITTÀ ULTIME CORSE ALLE ORE 21 SULLE LINEE DI BUS FILOBUS E TRAM,

SULLE TRE LINEE DEL METRÒ, E SULLE 3 FERROVIE ATAC

DALLE ORE 24 ATTIVA CON I CONSUETI ORARI LA RETE DI BUS NOTTURNA,

INOLTRE, OGGI IN STRADA SINO ALLE 19.30 ANCHE LA NAVETTA SHOPPING PER LE

VIE DEL CENTRO.

INFINE, DOMANI A SAN PIETRO MESSA DI NATALE E BENEDIZIONE URBI ET ORBI, PER

L’OCCASIONE, UN REPARTO DELLA LEGIONE CARABINIERI LAZIO SFILERÀ TRA LE

10,30 E LE 12,30 DA VIA DALLA CHIESA A SAN PIETRO. POSSIBILI DEVIAZIONI O

BREVI STOP PER LE LINEE BUS IN TRANSITO

PER QUESTA SERA È TUTTO

