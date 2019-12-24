Traffico Roma del 24-12-2019 ore 07:30
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NON MOLTO IL TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA, CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL
RACCORDO ANULARE LUNGO TUTTO L’ANELLO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,
OGGI VIGILIA DI NATALE, PER BUS , FILOBUS, TRAM E METROPOLITANE IL
SERVIZIO È GARANTITO. LE ULTIME CORSE PARTONO DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.00.
DOMANI GIORNO DI NATALE, IL SERVIZIO DI TRASPORTO SARA’ GARANTITO DALLE
8:30 ALLE 13:00 E DALLE 16:30 ALLE 21:00. ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA PER
FILOBUS, TRAM E BUS ATAC E ROMA TPL ALLE 21
SERVIZIO REGOLARE PER I BUS NOTTURNI.
PER UNA FRANA CHIUSA VIA SANTA GEMMA TRA VIA BOCCEA E VIA FORNO SARACENO.
NELLE VICINANZE DI PIAZZA RE DI ROMA, PER UNA VORAGINE è CHIUSA AL TRAFFICO
VIA SUSA, LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 31 DICEMBRE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma