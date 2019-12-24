Traffico Roma del 24-12-2019 ore 10:30
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NON MOLTO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, CIRCOLAZIONE SCORREVOLE
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO TUTTO L’ANELLO.
DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE CHE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA SALARIA
IN PROSSIMITA’ DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE CENTRO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO
OGGI VIGILIA DI NATALE, PER BUS , FILOBUS, TRAM E METROPOLITANE IL
SERVIZIO È GARANTITO. LE ULTIME CORSE PARTONO DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.00.
DOMANI GIORNO DI NATALE, IL SERVIZIO DI TRASPORTO SARA’ GARANTITO DALLE
8:30 ALLE 13:00 E DALLE 16:30 ALLE 21:00. ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA PER
FILOBUS, TRAM E BUS ATAC E ROMA TPL ALLE 21
SERVIZIO REGOLARE PER I BUS NOTTURNI.
DALLE 10.30 ALLE 20 E’ IN STRADA LA LINEA SHOPPING. PARTE DA PORTA PINCIANA
ED EFFETTUA UNA CORSA OGNI 16 MINUTI. LA NAVETTA RAGGIUNGE LE PRINCIPALI
VIE DELLO SHOPPING COLLEGANDO I PARCHEGGI PROSSIMI ALL’AREA. LA NAVETTA E’
ATTIVA SINO AL 6 GENNAIO AD ESCLUSIONE DEL 25 E 26 DICEMBRE E DEL PRIMO
GENNAIO
PER UNA FRANA CHIUSA VIA SANTA GEMMA TRA VIA BOCCEA E VIA FORNO SARACENO.
NELLE VICINANZE DI PIAZZA RE DI ROMA, PER UNA VORAGINE è CHIUSA AL TRAFFICO
VIA SUSA, LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 31 DICEMBRE
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma