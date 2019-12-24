Traffico Roma del 24-12-2019 ore 11:30
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA MARCELLO ALESSIO IN PROSSIMITA’ DI
VIA DI TOR VERGATA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA TEODOLFO
MERTEL
.STESSA SITUAZIONE IN VIALE DELLA STAZIONE PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA
PRENESTINA.
UN INCIDENTE E’ SEGNALATO ANCHE IN VIA STATILIA , CI SONO RALLENTAMENTI
ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI LUZZATTI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO
OGGI VIGILIA DI NATALE, PER BUS , FILOBUS, TRAM E METROPOLITANE IL
SERVIZIO È GARANTITO. LE ULTIME CORSE PARTONO DAI CAPOLINEA ALLE ORE
21.00.
DOMANI GIORNO DI NATALE, IL SERVIZIO DI TRASPORTO SARA’ GARANTITO DALLE
8:30 ALLE 13:00 E DALLE 16:30 ALLE 21:00. ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA PER
FILOBUS, TRAM E BUS ATAC E ROMA TPL ALLE 21
SERVIZIO REGOLARE PER I BUS NOTTURNI.
DALLE 10.30 ALLE 20 E’ IN STRADA LA LINEA SHOPPING. PARTE DA PORTA PINCIANA
ED EFFETTUA UNA CORSA OGNI 16 MINUTI. LA NAVETTA RAGGIUNGE LE PRINCIPALI
VIE DELLO SHOPPING COLLEGANDO I PARCHEGGI PROSSIMI ALL’AREA. LA NAVETTA E’
ATTIVA SINO AL 6 GENNAIO AD ESCLUSIONE DEL 25 E 26 DICEMBRE E DEL PRIMO
GENNAIO
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma