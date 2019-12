Traffico Roma del 24-12-2019 ore 13:30

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA FRA IL GRA E L’OSPEDALE SAN PIETRO IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA DI TORREVECCHIA FRA VIA DELLA VALLE DEI

FONTANILI E LARGO MILLESIMO SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DEL CASALE DI SAN

BASILIO E VIA ARTURO GRAF, E LA VIA APPIA TRA VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO E

VIA ALBENGA.

SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, TRAFFICO RALLENTATO DALLA VIA

TIBURTINA SINO ALL RAMPA D’INGRESSO PER LA A24 ROMA-TERAMO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI ORARIO FERIALE PER BUS,

FILOBUS, TRAM E METROPOLITANE: ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA È ALLE ORE 21.

REGOLARE IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI.

PER QUANTO RIGUARDA LA RETE FERROVIARIA SULLA ROMA-LIDO ULTIMA CORSA DA

PIRAMIDE ALLE 21.30, E DA COLOMBO ALLE 20.45; SULLA TERMINI-CENTOCELLE

ULTIMA CORSA DA TERMINI ALLE 21.30 E DA CENTOCELLE ALLE 21:03. MENTRE SULLA

ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO ULTIMA CORSA DA FLAMINIO ALLE 21 E DA

MONTEBELLO ALLE 21.30

AUTORE: DANIELE GUERRISI

