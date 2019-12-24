Traffico Roma del 24-12-2019 ore 14:30
Più informazioni su
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA FRA IL GRA E L’OSPEDALE SAN PIETRO IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA DI TORREVECCHIA FRA VIA DELLA VALLE DEI
FONTANILI E LARGO MILLESIMO SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DEL CASALE DI SAN
BASILIO E VIA ARTURO GRAF, E LA VIA APPIA TRA VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO E
VIA ALBENGA.
SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, TRAFFICO RALLENTATO DALLA VIA
TIBURTINA SINO ALL RAMPA D’INGRESSO PER LA A24 ROMA-TERAMO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI ORARIO FERIALE PER BUS,
FILOBUS, TRAM E METROPOLITANE: ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA È ALLE ORE 21.
REGOLARE IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI.
PER QUANTO RIGUARDA LA RETE FERROVIARIA SULLA ROMA-LIDO ULTIMA CORSA DA
PIRAMIDE ALLE 21.30, E DA COLOMBO ALLE 20.45; SULLA TERMINI-CENTOCELLE
ULTIMA CORSA DA TERMINI ALLE 21.30 E DA CENTOCELLE ALLE 21:03. MENTRE SULLA
ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO ULTIMA CORSA DA FLAMINIO ALLE 21 E DA
MONTEBELLO ALLE 21.30
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma